Сингапур, , 05:34 — REGNUM Санкции в отношении четырёх российских банков, а также экспортный контроль за товарами военного назначения и электроникой ввели власти Сингапура. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба МИД страны.

Сингапур

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Санкции введены в отношении банков ВТБ, «Россия», Промсвязьбанк и ВЭБ.РФ. С данными российскими банками запрещается работать всем финансовым институтам страны, включая банки, финансовые и страховые компании, посредников, биржу и любых поставщиков платёжных услуг.

Кроме того, санкционные меры включают запрет на содействие любым транзакциям, связанными с криптовалютой. Введён экспортный контроль в отношении товаров, которые могут быть использованы в качестве вооружения против Украины, а также на товары, которые могут быть использованы для кибератак. В частности, запрещено поставлять в Россию все товары категорий «Электроника», «Компьютеры», «Телекоммуникации и информационная безопасность».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Американские телеканалы ABC и CBS приняли решение прекратить вещание на территории России, учитывая принятый закон об уголовной ответственности за фейки о специальной операции по денацификации и демилитаризации на Украине.

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