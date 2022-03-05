Владивосток, , 05:44 — REGNUM Приморье 5 марта завалило снегом — дорожные службы переведены на круглосуточный режим работы. Проезд есть по всем направлениям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Снегопад

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Снегоуборочная техника работает на опасных участках и перевалах. Снег 5 марта шёл в Арсеньевском и Дальнегорском городских округах, Анучинском, Лазовском, Чугуевском муниципальных округах, Яковлевском Партизанском, Пожарском, Дальнереченском, Кировском, Лесозаводском, Красноармейском районах, мокрый снег — в Тернейском округе. Ночью выпал снег в Кавалеровском районе, Хорольском, Пограничном муниципальных округах. На остальных территориях — без осадков.

С раннего утра на дорогах работают 156 единиц техники «Примавтодора». После обеда количество техники будет увеличено.

Дорожники просят быть внимательными на дорогах и не мешать работе спецтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в связи со смещением глубокого циклона ночью 5 марта прогнозировался сильный снег, на побережье местами с дождём.