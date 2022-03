Вашингтон, , 05:30 — REGNUM Портал Screen Rant составил список из десяти лучших видеоигр в жанре так называемого «реверсивного хоррора», в которых геймерам предлагается выступить в роли монстра. Статья была опубликована 5 марта на сайте издания.

Игра

Автор статьи Зак Гасс предложил поклонникам подобных проектов ознакомиться с играми Slayaway Camp, Mortal Kombat X, Stubbs The Zombie: Rebel Without A Pulse, Blood Omen: Legacy of Kain и Destroy All Humans. В список также вошли Vampyr, Carrion, Friday The 13th: The Game, Dead By Daylight и Evolve. «Иногда веселее быть монстром, чем героем», — отметил журналист.

Напомни, самым старым представителем жанра в списке является Blood Omen: Legacy of Kain, релиз этой игры состоялся в 1996 году. Геймерам предлагается выступить в роли убитого разбойниками дворянина Каина, восставшего из мёртвых в образе вампира и при этом получившего новую цель существования.

