Пекин, , 05:29 — REGNUM По словам главного конструктора пилотируемой космической программы Китая, ожидается, что к концу 2022 года космическая станция Китая примет шесть космонавтов с двух космических кораблей, сообщает 4 марта агентство Синьхуа.

Китайские космонавты совершили перемещение из космического корабля «Шэньчжоу-12» в орбитальный базовый модуль Тяньхэ Russian.news.cn

Экипаж «Шэньчжоу-13» находится на орбите уже 140 дней. Они находятся в добром здравии и до сих пор выполнили все запланированные или дополнительные задачи по мере необходимости. Ожидается, что они вернутся на Землю в середине апреля, сказал Чжоу Цзяньпин.

В этом году Китай запустит два лабораторных модуля для космической станции, два пилотируемых космических корабля и два грузовых космических корабля. Экипаж «Шэньчжоу-14» станет свидетелем прибытия двух лабораторных модулей во время их пребывания на орбите, сказал Чжоу, который также является членом Национального комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) 13-го созыва, высшего политического консультативного органа страны.

Экипаж «Шэньчжоу-15» полетит на космическую станцию до конца этого года и присоединится к экипажу «Шэньчжоу-14» в космосе. В то время космическая станция будет состоять из трех модулей, двух пилотируемых космических аппаратов и одного грузового космического корабля общей массой почти 100 тонн, сказал Чжоу.

По его словам, на космической станции будет установлено большое количество высокоуровневых космических экспериментальных устройств, охватывающих такие области, как науки о жизни, биологические науки, материаловедение, наука о горении, наука о жидкости в условиях микрогравитации и фундаментальная физика.