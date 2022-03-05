Урумчи, Китай, , 05:25 — REGNUM Департамент экологии и охраны окружающей среды китайского Синьцзяна сообщил, что количество дней с хорошим качеством воздуха в столице региона городе Урумчи в 2021 году составило 295, что впервые составило более 80% от общего числа дней в году, сообщает агентство Синьхуа.

Урумчи Solnechnyj-kitaj.ru

Заместитель главы департамента по Синьцзян-Уйгурскому автономному району на северо-западе Китая Дай Уцзюнь сказал, что в этом году Синьцзян активизирует усилия по защите своего голубого неба, добившись значительного прогресса в устранении дней сильного загрязнения и борьбе с загрязнением озоном и загрязнением дизельными выхлопами.

В 2020 году в столице региона городе Урумчи было зафиксировано в общей сложности 76,2% дней с хорошим качеством воздуха.