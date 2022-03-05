Пекин, 5 марта, 2022, 05:21 — ИА Регнум. Китай активизирует меры защиты видов дикой природы, находящихся под угрозой исчезновения, и мест их обитания в течение 14-й Пятилетки (2021−2025), сообщило в Национальное управление лесного хозяйства и пастбищ, передает агентство Синьхуа.

(сс) putneymark Панды

Будут приняты чрезвычайные меры для защиты 48 видов диких животных, находящихся под угрозой исчезновения, включая сибирских тигров, и 50 видов диких растений с крайне малыми популяциями, таких как Abies beshanzuensis, сообщили в администрации.

Страна будет стремиться обеспечить 10% увеличение общей площади важных мест обитания этих видов в течение этого периода, создать племенную базу и генный банк для редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных, а также начать сохранение растений с низкой популяцией на месте.

В последние годы Китай предпринимает последовательные усилия по защите диких животных и мест их обитания, а также по содействию сохранению диких растений in situ и ex-situ.

За последние четыре десятилетия численность диких больших панд выросла с 1114 до 1864 особей, а популяция азиатских слонов выросла со 180 в 1985 году примерно до 300 в настоящее время. Дикая популяция хайнаньских гиббонов увеличилась с не более чем 10 в двух группах в 1980 году до 35 в пяти группах.