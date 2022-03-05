Вашингтон, 5 марта 2022, 05:20 — REGNUM Предприниматель Илон Маск призвал американский бизнес и власти немедленно, в «чрезвычайном» режиме нарастить добычу нефти и газа для замещения российских углеводородов. Об этом 4 марта он написал на своей странице в социальной сети Twitter.
Своим заявлением Маск фактически признал, что в настоящее время «зелёная» энергетика ещё не в состоянии оперативно отреагировать на ситуацию, когда из-за событий на Украине стремительно растут цены на нефть, газ и продукты их переработки, прежде всего бензин.
Маска от такого заявления не остановило понимание, что наращивание добычи углеводородов негативно отразится на продажах его электромобилей Tesla.
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Напомним, в США в настоящее время идёт обсуждение вопроса о запрете закупок российской нефти в рамках санкций за проведение Россией специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, законодатели одного из городов американского штата Нью-Джерси требуют приостановить работу российской автозаправки «Лукойл» на фоне ситуации в Украине.
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