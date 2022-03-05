Вашингтон, 5 марта, 2022, 05:20 — ИА Регнум. Предприниматель Илон Маск призвал американский бизнес и власти немедленно, в «чрезвычайном» режиме нарастить добычу нефти и газа для замещения российских углеводородов. Об этом 4 марта он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Brian Solis Илон Маск

Илон Маск «Тяжело об этом говорить, но нам надо немедленно увеличить добычу нефти и газа. Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер».

Своим заявлением Маск фактически признал, что в настоящее время «зелёная» энергетика ещё не в состоянии оперативно отреагировать на ситуацию, когда из-за событий на Украине стремительно растут цены на нефть, газ и продукты их переработки, прежде всего бензин.

Илон Маск «Устойчивые энергетические решения просто не могут немедленно скомпенсировать российский нефтегазовый экспорт».

Маска от такого заявления не остановило понимание, что наращивание добычи углеводородов негативно отразится на продажах его электромобилей Tesla.

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Напомним, в США в настоящее время идёт обсуждение вопроса о запрете закупок российской нефти в рамках санкций за проведение Россией специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, законодатели одного из городов американского штата Нью-Джерси требуют приостановить работу российской автозаправки «Лукойл» на фоне ситуации в Украине.

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