Пекин, 5 марта 2022, 05:18 — REGNUM Резолюция о ядерной безопасности Украины, принятая Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), подрывает независимость агентства как профессиональной международной организации, заявил 3 марта постоянный представитель Китая при Организации Объединенных Наций в Вене Ван Цюнь, передает агентство Синьхуа.
Ван сделал эти замечания после голосования против резолюции на заседании, созванном Советом управляющих МАГАТЭ для обсуждения ситуации в Украине. Резолюция о последствиях ситуации на Украине для ядерной безопасности, безопасности и гарантий, предложенная Канадой и Польшей, была принята советом МАГАТЭ на заседании.
Китайский посланник заявил, что резолюция «явно выходит за рамки мандата МАГАТЭ, вводя много политизированных элементов».
Ван сказал, что Китай обеспокоен безопасностью и гарантиями ядерных объектов в Украине и поддерживает МАГАТЭ в выполнении его обязанностей в соответствии с его мандатом.
Он призвал все соответствующие стороны проявлять сдержанность, чтобы избежать непреднамеренных аварий в области ядерной безопасности. Китай продолжит поддерживать дипломатические усилия, способствующие деэскалации ситуации в Украине, добавил он.