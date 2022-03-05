Благовещенск, , 05:41 — REGNUM В Амурской области обновляют список компаний, от которых зависит состояние экономики региона. Раньше в него входили 67 предприятий, теперь этот список будет дополнен, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приамурья.

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Особое внимание намерены уделить организациям в девяти отраслях — пищевой и добывающей промышленности, машиностроении, сельском хозяйстве, электроэнергетике, ЖКХ, банковском секторе, строительстве и транспорте.

«Системообразующие предприятия имеют стратегическое значение для функционирования экономики региона, поэтому их деятельность будет внимательно анализироваться для недопущения сбоев или остановок в работе. Ежемесячный мониторинг будет отслеживать объемы выполненных работ, своевременную выплату зарплат и занятость сотрудников, а также возможные риски в поставках сырья и комплектующих для производства», — подчеркнула первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева.

В федеральный список стратегически важных компаний уже включён аэропорт Благовещенска.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области заработал антикризисный штаб. Его заседания будут проводится еженедельно.