Благовещенск, 5 марта 2022, 05:41 — REGNUM В Амурской области обновляют список компаний, от которых зависит состояние экономики региона. Раньше в него входили 67 предприятий, теперь этот список будет дополнен, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приамурья.
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Особое внимание намерены уделить организациям в девяти отраслях — пищевой и добывающей промышленности, машиностроении, сельском хозяйстве, электроэнергетике, ЖКХ, банковском секторе, строительстве и транспорте.
В федеральный список стратегически важных компаний уже включён аэропорт Благовещенска.
Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области заработал антикризисный штаб. Его заседания будут проводится еженедельно.