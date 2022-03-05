Вашингтон, 5 марта, 2022, 05:13 — ИА Регнум. Хакерская группа Lapsus$ выложила в сеть персональные данные более 71 тыс. сотрудников Nvidia после того, как компания отказалась выполнить требования киберпреступников. Об этом 5 марта сообщает журнал PC Gamer.

Хакер

Хакеры украли информацию во время недавней атаки, которую они провели 1 марта 2022 года. Они пригрозили Nvidia, что выложат её в сеть, если компания не отключит ограничение майнинга (LHR) на видеокартах серии RTX 30. После того, как производитель отказался это сделать, группа выполнила обещание и заявила, что если Nvidia не подчинится, то Lapsus$ выложит в сеть новую порцию данных.

Напомним, ранее группа Lapsus$ взяла на себя ответственность за публикацию исходного кода технологии DLSS (позволяет повысить производительность видеокарт при запуске игр с высоким разрешением), а также информации о шести новых графических процессорах. Хакеры также потребовали от Nvidia, чтобы она сделала открытым исходный код драйверов видеокарт серии RTX.