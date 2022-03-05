Киев, , 05:09 — REGNUM Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине сообщила о продолжении эвакуации наблюдателей на запад для последующего выезда за рубеж. Об этом сказано в отчёте, опубликованном 4 марта пресс-службой организации.

Миссия ОБСЕ OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

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Уточняется, что мероприятия по эвакуации мониторинговой команды миссии из Харькова продолжаются по территории Украины в западном направлении. Кроме того, происходит перемещение на запад местных членов миссии из Северодонецка и размещавшихся в городах Донецке и Краматорске.

Команда миссии ОБСЕ в Херсоне продолжает оставаться в укрытии, проводя динамическую оценку рисков безопасности, чтобы создать безопасное «окно» для выезда из города.

Отмечается, что руководитель СММ и высшее руководство миссии на Украине останутся на территории страны до полного завершения эвакуации всех сотрудников.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр иностранных дел Польши, являющейся действующим председателем ОБСЕ, Збигнев Рау приветствовал договоренность о создании гуманитарных коридоров для выхода гражданских лиц из зоны боевых действий, которая была ранее достигнута между Россией и Украиной.

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