Вашингтон, , 05:04 — REGNUM Американские телеканалы ABC и CBS приняли решение прекратить вещание на территории России. Об этом сообщает портал Deadline со ссылкой на представителей корпораций.

Враньюс. Фейк. СМИ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«CBS News на данный момент не вещает из России, пока мы наблюдаем за условиями для нашей команды в стране, учтивая принятый сегодня закон о медиа», — приводит портал слова представителя.

Аналогичное заявление сделал и телеканал ABC News.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о своем решении прекратить вещание в России заявила американская корпорация CNN. На нее повлияло принятие в России закона об уголовной ответственности за фейки о специальной операции по денацификации и демилитаризации на Украине. Корпорация также решила отозвать своих сотрудников с российской территории.