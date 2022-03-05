Владивосток, , 05:12 — REGNUM В правительстве Приморья продолжается ротация кадров — кто-то уходит в отставку, а кто-то меняет пост.

Правительство Приморья Дмитрий Кобзев © ИА REGNUM

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По информации телеграм-канала primamedia, несколько чиновников в феврале-марте лишились своих должностей — контракты с ними не продлили, а два министра поменялись местами.

Так, врио зампредседателя правительства и министром образования края стала Эльвира Шамонова. Она сменила Наталью Бондаренко.

И.о. руководителя агентства по туризму назначена Надежда Удовенко. Ранее пост занимал Владимир Щур.

И.о. директора департамента информационной политики Приморья назначена Екатерина Века. Контракт не продлили с Еленой Бурмистровой.

И.о. директора департамента по делам молодежи назначен Денис Астафуров. Пост покинула Елена Томчук.

И.о. директора департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений Приморского края назначен Валерий Исаченко. Он сменил Александра Курочкина.

️И.о. руководителя Государственной жилищной инспекции региона назначен Виктор Ганцовский. Контракт не продлён с Евгением Баршаем (он арестован по уголовному делу).

️Новым министром экономического развития стал Андрей Блохин, сменив на этом посту Наталью Набойченко, которая ушла на должность Блохина — министром государственного финансового контроля.

Как сообщало ИА REGNUM, Фрунзенский районный суд Владивостока 20 февраля избрал в отношении бывшего руководителя государственной жилищной инспекции Приморья Евгения Баршая, подозреваемого в получении взятки в значительном размере, меру пресечения.