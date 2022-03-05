Биробиджан, 5 марта, 2022, 05:00 — ИА Регнум. В ЕАО отменили особый режим посещения общественных мест, введённый из-за коронавируса. Больше свободы получили организации культуры и спорта сообщил на своей странице в Instagram губернатор региона Ростислав Гольдштейн. Подписанное им постановление об упразднении правил посещения компаний и организаций по медицинским сертификатам начнёт действовать с 6 марта.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код посетителя

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

Читайте также: Все школьники столицы Еврейской АО вышли с карантина

«Будут сняты ограничения на время работы общепита, послабления коснутся организации спортивных и культурных мероприятий. В ЕАО продолжают действовать масочный режим и соблюдение социальной дистанции. В случае развития неблагоприятной эпидемиологической ситуации не исключен возврат к ограничениям», — отметил Ростислав Гольдштейн.

Основанием для снятия ограничений он назвал то, что в регионе сформирован коллективный иммунитет к COVID-19. От инфекции привиты 88% жителей области, и сейчас инфекция протекает у людей в основном только с симптомами ОРВИ.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Еврейской автономии возобновили работу в штатном режиме все учреждения образования. В одном из детских садов пока остаются закрытыми на карантин две группы.