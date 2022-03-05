Нью-Йорк, США, 5 марта 2022, 04:52 — REGNUM Заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое гуманитарной ситуации на Украине, инициировали западные делегации. Об этом 4 марта сообщил журналистам источник в ООН.
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По предварительной информации, заседание запланировано на 7 марта в 15:00 (23:00 мск).
Уточняется, что голосование по проекту резолюции Франции и Мексики на данном заседании проводиться не будет.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе телефонной беседы с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем заявил, что целью точечных ударов ВС России в ходе спецоперации на Украине являются исключительно военные объекты. Российские войска не стреляют по мирным жителям.
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