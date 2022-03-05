Лос-Анджелес, США, , 04:50 — REGNUM Уилл Смит вернётся к роли доктора Роберта Невилла в продолжении фильма «Я — легенда», на съёмочной площадке к нему присоединится Майкл Б. Джордан. Об этом 5 марта Смит сообщил на своей странице в Instagram.

Уилл Смит Gage Skidmore

Сюжет будущей картины пока держится в секрете, также нет информации о том, какого персонажа сыграет Джордан. Издание Deadline отметило, что он выступит в качестве продюсера проекта. Должности продюсера и одного из авторов сценария займёт Акива Голдсман, продюсировавший оригинальный фильм. Пока неизвестно, кому достанется режиссёрское кресло.

Напомним, постапокалиптический фильм «Я — легенда» был снят на основе одноимённого романа писателя Ричарда Мэтисона, он вышел на большие экраны 7 февраля 2008 года. При бюджете $150 млн картина собрала в прокате США $256,4 млн, а в мире — $585,3 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Пятую картину франшизы «Чужие» снимет режиссёр хоррора «Не дыши»