Москва, 5 марта, 2022, 04:49 — ИА Регнум. Россия должна заявить всему миру свою альтернативность по отношению к Западу, иначе ей не выстоять, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».

ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Мы альтернатива этому западному миру. Мы поддерживаем прогресс, гуманизм и все прочее, а они от него отказываются. Они отбросили все свои фундаментальные идеи. Как бы не банально звучало слово «гуманизм», но все, что делают они — это антигуманно. Это они сказали конец проекта «Человек», конец проекта «Гуманизм», конец истории, а мы говорим: «История продолжается, человек будет восходить, гуманизм — это наше будущее, а не прошлое», — заявил Кургинян.

Он отметил, то уже через некоторое время при этом зверстве, что происходит на Западе, 200−300 млн человек смогут производить весь продукт, необходимый человечеству. И они же первыми тогда поставят вопрос, а зачем нужны все остальные люди. Ведь раньше люди им были нужны для того, чтобы производить.

«А нам нужны люди, чтобы они восходили к Богу, к Человеку с большой буквы, неважно Мы совершенно другие, мы не можем к ним войти… Вроде как сказали, все, входим, все зашибись, будем как они… А как только увидели безобразия, творящиеся там, сказали: «Вы че творите?!». Кто первым возмутился? Ведь не Китай, не Индия, мы! Мы сейчас на этом острие стихийно оказались», — продолжил он.

По его словам, Азия и все остальные так слабо поддерживают Запад, потому что прекрасно понимает, что этот самый Запад ее добьет. И поэтому все эти страны его ненавидят.

«В то же время со стороны России возникает ощущения какой-то надежды мировой. Если Россия все это скажет, мы выстоим», — подытожил Кургинян.