Саратов, 5 марта 2022, 04:47 — REGNUM В Саратовской и Новосибирской областях 4 марта завершился первый этап тактических учений с боевыми стрельбами двух дивизий противовоздушной обороны (ПВО) Центрального военного округа (ЦВО). Об этом сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.
Отмечается, что имитация авианалётов проводилась с интенсивностью от трёх до шести целей в минуту.
При смене боевых позиций, во время марша в новый позиционный район, колонны военной техники прикрывали расчёты ЗРПК «Панцирь-С», которые успешно отразили налёты истребителей и ударных БПЛА «противника», совершаемые на малых и предельно малых высотах.
В первом этапе учений было задействовано порядка 200 единиц боевой техники и около 1000 военнослужащих. Следующий этап учений пройдёт в Астраханской области, куда комплексы ПВО совершат комбинированные марши.
Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке прошли плановые учения по отражению воздушной атаки условного противника на Подводные силы Тихоокеанского флота.
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