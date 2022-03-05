Саратов, , 04:47 — REGNUM В Саратовской и Новосибирской областях 4 марта завершился первый этап тактических учений с боевыми стрельбами двух дивизий противовоздушной обороны (ПВО) Центрального военного округа (ЦВО). Об этом сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.

Ракетный комплекс «Панцирь-С» Mil.ru

пресс-служба ЦВО «В ходе учения сил противовоздушной обороны ЦВО боевые расчёты ЗРС С-400 «Триумф» под прикрытием ЗРПК «Панцирь-С» обнаружили, распознали и условно уничтожили около 150 самолётов, баллистических и крылатых ракет «противника». В ходе учебно-боевой работы военнослужащие в сложной помеховой обстановке отработали задачи по защите от авиаударов особо важных военных, административных и промышленных объектов Поволжья и Сибири».

Отмечается, что имитация авианалётов проводилась с интенсивностью от трёх до шести целей в минуту.

При смене боевых позиций, во время марша в новый позиционный район, колонны военной техники прикрывали расчёты ЗРПК «Панцирь-С», которые успешно отразили налёты истребителей и ударных БПЛА «противника», совершаемые на малых и предельно малых высотах.

В первом этапе учений было задействовано порядка 200 единиц боевой техники и около 1000 военнослужащих. Следующий этап учений пройдёт в Астраханской области, куда комплексы ПВО совершат комбинированные марши.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке прошли плановые учения по отражению воздушной атаки условного противника на Подводные силы Тихоокеанского флота.

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