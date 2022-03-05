Благовещенск, , 04:45 — REGNUM В Амурской области предпринимают меры по обеспечению стабильной работы систем транспорта, энергетики и ЖКХ. Особое внимание также уделят строительству, дорожной отрасли и сельскому хозяйству, сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Василий Орлов. Ситуация обсуждалась на заседании антикризисного штаба региона.

Глава Амурской области Василий Орлов Kremlin.ru

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«Были определены основные сферы контроля и назначены рабочие группы. Первостепенная задача — мониторинг цен и наличия продуктов первой необходимости. Это работа уже ведется. Второй момент. Нельзя допустить сбоев по нашим основным направлениям — стройке, дорожной отрасли, сельскому хозяйству. Все объекты, которые уже запущены — должны быть завершены», — написал глава региона.

Он отметил, что у руководства области уже есть ряд инструментов, которые помогут ключевым отраслям экономики удержаться на плаву. Теперь этот перечень мер поддержки нужно дополнять в связи с новыми рисками. Ряд механизмов будет введён на федеральном уровне, подчеркнул Василий Орлов. Помощь предусмотрят для сфер строительства, импортозамещения, международной логистики, рынка труда и предпринимательства.

Как сообщало ИА REGNUM, антикризисный штаб в Приамурье начал работу 3 марта. Его заседания будут проходить еженедельно. Цель работы этой структуры — создание плана мероприятий, которые помогут свести к минимуму последствия санкций для экономики региона.