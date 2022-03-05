Владивосток, 5 марта, 2022, 08:07 — ИА Регнум. В Приморье в марте начнётся масштабный ремонт региональных и муниципальных дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» — отбор подрядчиков практически завершен, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 марта в пресс-службе правительства края.

Rk.gov.ru Ремонт дороги

Читайте также: В Перми в рамках нацпроекта отремонтируют свыше 20 дорожных объектов

«Компании закупают необходимые материалы, готовят технику и кадры, чтобы с наступлением тепла приступить к работам. Традиционно ремонты стартуют к концу марта. В ходе дорожных работ меняются и коммунальные сети, проложенные под дорогами — теплотрассы, водопроводы, ливневые и канализационные коллекторы. Таким образом, после проведенных работ про ремонты этих улиц можно забыть», — пояснили в минтранспорта Приморья.

Дорожникам в 2022 году предстоит комплексно отремонтировать 51 участок дороги общей протяженностью более 100 км в 13 муниципалитетах.

«В рамках нацпроекта ремонтируют не только дороги, но и улучшают инфраструктуру — устанавливают светофоры, дорожные знаки, обустраивают пешеходные зоны, что не маловажно. При этом, дороги для ремонта отобраны с учетом пожеланий приморцев», — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморье Юрий Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Перми по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2022 году планируют отремонтировать более 20 объектов площадью более 318 тысяч квадратных метров.