5 марта 2022 | Время чтения 5 мин

Анастасия Степанова, , 11:16 — REGNUM Интересная тенденция наметилась в кругах высокопоставленных банкротов. Особенно яркими стали случаи с бывшими банкирами. Как только в бизнесе запахнет жареным, у них появляется брачный контракт, по которому существенная часть ликвидного имущества, включая недвижимость, отходит супруге. Схожий случай не так давно рассмотрел арбитраж Москвы при разбирательстве банкротного спора печально известного банкира, экс-владельца «Промсвязьбанка», а ныне беглого фигуранта уголовного дела Дмитрия Ананьева. Итог, как и в деле бывшего министра финансов Татарии, экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина, — имущество вернулось в конкурсную массу. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Маринус Рэймерсвеле. Банкир и его жена. 1538

Активы на Рублёвке — на платежи кредиторам

Пока Дмитрий Ананьев, некогда известный российский бизнесмен, совместно с братом создавший один из крупнейших банков, бывший сенатор от Ямало-Ненецкого автономного округа, «отдыхает» на Кипре от внимания правоохранительных органов, в арбитраже Москвы в отношении него продолжается рассмотрение банкротного дела.

Дмитрий Ананьев Council.gov.ru

Одним из занимательных эпизодов последнего месяца в нём стала отмена брачного договора с супругой. Сам документ был подписан в июле 2015 года, а дополнительное соглашение — 1 ноября 2017 года, когда уже были очевидны проблемы в бизнесе супруга. Помимо этого, по договору дарения Людмила Ананьева получила участок в поселке Горки-2 в Московской области, 1 тыс. акций компании VELUX ASSETS LIMITED, квартиру в переулке Скатертный, 11 в Москве. Всего же в конкурсную массу после расторжения всех этих договоров были возвращены 24 земельных участка в поселке Горки-2, две квартиры в Москве, здание бани и доля в праве общей долевой собственности на земельный участок в Кропоткинском переулке (Москва). До этого был оспорен дар в виде коттеджа с участком в деревне Ярославской области, который был оформлен уже после объявления ЦБ РФ о санации ПАО «Промсвязьбанк» и в период наличия у должника существенных обязательств (на миллиарды рублей) перед иными кредиторами.

«После совершения сделки должник спустя некоторое время сменил место жительства: покинул Российскую Федерацию в неизвестном в настоящее время направлении, находится в международном розыске», — отмечалось в материалах дела.

В одном из своих решений суд отметил, что Ананьева не могла не знать о ситуации в ПАО «Промсвязьбанк» и иных обязательствах.

Возврат подарков в конкурсную массу и в статус совместно нажитого имущества Ананьева на сегодня обжалует.

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Коротко об уголовных делах

В 2017—2018 годах «Промсвязьбанк», создателями которого были братья Ананьевы, после санации перешёл государству. А уже в сентябре 2019 года Дмитрий и Алексей Ананьевы были заочно арестованы судом по делу о хищении средств из ПСБ и объявлены в международный розыск.

Алексей Ананьев Официальное интернет-представительство президента России

По данным следствия, группа лиц, включая Ананьевых и гражданина Украины Ивана Пидлужного, а также еще ряд граждан России, за некоторое время до ввода санации ПСБ провернула сделки, в результате которых в пользу Promsvyaz Capital B.V. отошли крупные суммы. Иностранная фирма, по имеющимся данным, также была подконтрольна банкирам.

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В некоторых СМИ уточняется, что фигурант на сегодня живёт на Кипре и даже получил там гражданство в обмен на инвестиции.

Тем временем активы братьев и их жён в России и на Кипре, включая личный самолёт, арестованы судом, а сами они проходят соответчиками по ряду исков, включая поданный ПСБ на сумму свыше 280 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ананьевы успели отметиться не только в банковской сфере. Их фамилии всплыли и в деле о банкротстве одного из крупнейших в России производителей лифтов, — ведущего свою историю с 1950 года Карачаровского механического завода.

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Промелькнула фамилия и в крупном скандале в IT-сфере. Интерес правоохранительных органов вызвали отношения одной из аффилированных с банкирами фирм с сотрудниками Пенсионного фонда России.

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Тенденция?

Ананьев далеко не первый банкир, который заключил со своей супругой брачный контракт и попытался передать ликвидное имущество.

В Татарии во время слушаний банкротного дела в отношении бывшего министра финансов Татарии, экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина также рассматривался подобный эпизод. Договор Роберта и Лидии Мусиных был обжалован, так как заключён он был за неделю до ввода процедуры реализации имущества должника. Помимо этого, тогда же была оспорена сделка дарения собственным домочадцам дорогостоящих активов — в частности, шикарных апартаментов на улице Тельмана, 40 в Казани. Что интересно, сделка проходила буквально за считаные дни до отзыва лицензии у ТФБ, которым на тот момент руководил именно Мусин, ныне осужденный за злоупотребление служебными полномочиями.

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Подобная тенденция — появление брачного контракта в преддверии некоторых финансовых сложностей — встречается и в других банкротных (и не только) делах, инициированных в отношении российских бизнесменов. И чем громче дело, тем больше список отошедших «лучшей половине» активов.