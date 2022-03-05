Москва, , 04:33 — REGNUM Происходившее восемь лет на Украине было ни чем иным как геноцидом русского населения с одобрения и при поддержке Запада, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».

Сергей Кургинян Дарья Антонова © ИА REGNUM

«При чем тут Чайковский, при чем тут Достоевский? Что за бред? Начинают запрещать классиков XIX века! Рахманинова… Откуда этот омерзительный закон он том, что русские — не коренное население? Ну кто-нибудь должен был сказать: «Ну вы ваще, вы что несете! Ну русский не коренной, а кто коренной?». Прибалты там возникали, ну у них хоть отличие было между латвийским языком и русскими, и у них какие-то были другие различия… Зачем говорят? Это начало следующей фазы, которая называется «депортация некоренного населения». Когда говорят, что геноцида нет? В том смысле, что топки пока еще не запустили и не жгут, и концлагерей нет?», — заявил Кургинян.

По его словам, вышеперечисленным понятие «геноцид» не исчерпывается. Запрет на культуру и все остальное, что связано с русскостью как таковой — это ничто иное как волчья ненависть, с которой говорит Украина и Запад с русскими. Это еще культурная война. Информационная соединяется с этой. По его словам, вся эта бандеровщина при поддержкеЗапада мыслит лишь одной категорией — уничтожением России.

«Бандеровская Украина не мыслит любым существованием России», — подытожил он.