Москва, 5 марта, 2022, 04:33 — ИА Регнум. Происходившее восемь лет на Украине было не чем иным, как геноцидом русского населения с одобрения и при поддержке Запада, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

«При чем тут Чайковский, при чем тут Достоевский? Что за бред? Начинают запрещать классиков XIX века! Рахманинова… Откуда этот омерзительный закон о том, что русские — не коренное население? Ну кто-нибудь должен был сказать: «Ну вы ваще, вы что несете! Ну русский не коренной, а кто коренной?» Прибалты там возникали, ну у них хоть отличие было между латвийским языком и русским, и у них какие-то были другие различия… Зачем говорят? Это начало следующей фазы, которая называется «депортация некоренного населения». Когда говорят, что геноцида нет? В том смысле, что топки пока еще не запустили и не жгут и концлагерей нет?» — заявил Кургинян.

По его словам, вышеперечисленным понятие «геноцид» не исчерпывается. Запрет на культуру и все остальное, что связано с русскостью как таковой, — это не что иное, как волчья ненависть, с которой говорят Украина и Запад с русскими. Это еще культурная война. Информационная соединяется с этой. По его словам, вся эта бандеровщина при поддержке Запада мыслит лишь одной категорией — уничтожением России.

«Бандеровская Украина не мыслит любого существования России», — подытожил он.