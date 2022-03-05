Москва, 5 марта 2022, 04:27 — REGNUM Закон о наказании за клевету касательно спецоперации России по денацификации Украины и защите ДНР и ЛНР имеет большую моральную значимось, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».
Напомним, что 4 марта Госдума РФ единогласно приняла во втором и третьем чтении закон о наказании за распространение заведомом недостоверной информации о действиях Вооруженных сил России на территории Украины, который подразумевает достаточно суровое наказание для тех, кто ведет информационную войну против собственной армии и собственного народа, поддерживая украинских нацистов.