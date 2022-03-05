Москва, , 04:27 — REGNUM Закон о наказании за клевету касательно спецоперации России по денацификации Украины и защите ДНР и ЛНР имеет большую моральную значимось, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».

Сергей Кургинян Цитата из т/п «Время покажет». Первый канал

«Я считаю, что моральное значение этого закона огромно. Я помню 90-е годы, когда шла война, а с другой стороны Гусинский и кто-нибудь полоскал людей, которые умирают. Сейчас, кажется, слава богу, под этим подведена черта… А с точки зрения возможности выплеснуть эту мерзость на население, я согласен, что тут это будет идти не с территории России, а с других мест», — заявил политолог.

Напомним, что 4 марта Госдума РФ единогласно приняла во втором и третьем чтении закон о наказании за распространение заведомом недостоверной информации о действиях Вооруженных сил России на территории Украины, который подразумевает достаточно суровое наказание для тех, кто ведет информационную войну против собственной армии и собственного народа, поддерживая украинских нацистов.