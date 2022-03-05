Лос-Анджелес, США, , 04:21 — REGNUM Режиссёр Федерико Альварес («Не дыши», «Зловещие мертвецы: Чёрная книга») снимет пятый фильм франшизы «Чужие», он также выступит в качестве сценариста проекта. Об этом 5 марта сообщает портал Screen Rant.

Монстр Цитата из х∕ф «Чужие», реж. Джеймс Кэмерон. 1986. США, Великобритания

Производством картины уже занялась кинокомпания 20th Century Studios, Ридли Скотт займёт должность продюсера. Отмечается, что Альварес, являющийся большим поклонником серии фильмов про Чужих, несколько лет назад рассказал Скотту об идее, на основе которой будет создаваться новая картина.

Представитель 20th Century Studios Стив Эсбелл отметил в интервью журналистам, что проекту дали «зелёный свет» «исключительно благодаря усилиям» Альвареса. Он добавил, что сюжет будущей ленты никак не будет связан с предыдущими картинами франшизы, зрителям расскажут совершенно новую историю «с кучей персонажей», которых они ещё не видели. Премьера состоится на сайте онлайн-кинотеатра Hulu.

Напомним, сейчас режиссёр Ной Хоули снимает сериал «Чужой», который будет выходить в эфир телеканала FX. Действие шоу будет происходить на Земле в конце XXI века. Отметим, что ранее были закрыты два проекта фильмов на основе франшизы «Чужие», одну картину должен был снимать Нил Бломкамп под руководством Джеймса Кэмерона, а другую, которая должна была стать продолжением «Завета» — Ридли Скотт.

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