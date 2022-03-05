Москва, , 04:20 — REGNUM Как только Россия проявит хоть малейшую слабость, все эти страны, вступившие в НАТО, будут осуществлять геноцид русского населения, не деля его на либералов и патриотов, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».

Сергей Кургинян Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Хочу спросить всех, кто думает иначе. Скажите, пожалуйста, если идет разговор о том, что эта самая Швеция и Финляндия пытаются там забраться в НАТО, наверное, они оттуда будут сопротивляться Ирану, да? Я так должен понять, кому они будут сопротивляться, Ирану, Китаю? Они по нашу душу все! И ровно в тот момент, когда мы проявим минимальную слабость, они будут уничтожать местное населения по принципу «москаль». Им будет плевать всем вместе, кто он, либеральный, не либеральный, эти бомбы будут сыпаться на либералов также, как и на голову патриотов, а может даже больше, не разбирая», — заявил Кургинян.

По его словам, война объявлена не президенту России Владимиру Путину, не путинизму, а русским как таковым, и это очевидно. К примеру, если бы Запад хотел иметь в своем составе демократическую Украину, он бы остановил бандеровцев одним щелчком, но он этого очевидным образом не делает.

«А почему? А потому что «хороший москаль — мертвый москаль». Если бы евреи хотели по-настоящему, чтобы эти бесчинства прекратились, они бы не чуть-чуть осуждали, они вот так бы остановили. Почему не остановили, почему разрешили это бесчинство? Почему его продолжают? И, что это не правда, что это стало плацдармом разворачивания нацизма? Но это стало! Посмотрите кто едет, это абсолютно уже интернационал нацистский, который туда собирается», — добавил политолог.

Все это означает только одно — когда Россия вдруг подумала, что, став демократической, она будет мирно сосуществовать с Западом, этот самый Запад пошел ее окончательно добивать, и так было всегда, начиная с Чечни и других военных конфликтов.