Ленинградская область, 8 апреля, 2004, 15:40 — ИА Регнум. В Гатчинском районе Ленинградской области неизвестные злоумышленники совершили грабеж на территории Ленинградского завода утилизации военной техники. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, вчера, 7 апреля, в областной отдел милиции обратился заместитель начальника гаража ЗАО Ленинградской завод утилизации военной техники. Он сообщил, что в ночь с 30 на 31 марта в деревне Большие Колпаны на 39 километре кольцевой автодороги трое неизвестных, предварительно взломав замок на воротах, проникли на территорию завода, связали 51-летнего сторожа и похитили с территории ЛЗУВТ 48 кислородных баллонов, 6 баллонов с пропаном, 3 газо-резательных поста, 6 канистр с бензином, а также колеса от КАМАЗа, после чего скрылись. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ "Грабеж".