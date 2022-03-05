Анабарский район, Якутия, , 04:40 — REGNUM Три уголовных дела по двум статьям возбуждены в отношении экс-главы Анабарского района Якутии Ивана Семёнова. Его подозревают в получении взяток на общую сумму 4,9 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Коррупция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Следствие также предполагает, что руководитель администрации муниципалитета превысил свои полномочия, распорядившись выплатить руководителям районных подразделений по 3 млн рублей. В общей сложности на эти цели было потрачено 18 млн рублей.

Деньги были взяты из отчислений на реализацию госпрограмм по совершенствованию системы господдержки населения и по капитальному строительству. Результатом действий Ивана Семёнова стало нарушение прав ветеранов, малоимущих, детей-сирот, молодых семей и жителей аварийных домов.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-глава администрации Анабарского района был задержан в феврале. Суд принял решение назначить ему меру пресечения в виде ареста.