Сеул, , 04:18 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung Electronics временно приостанавливает поставку товаров в Россию в связи с физической невозможностью их отправить. Об этом со ссылкой на источник в компании 5 марта сообщает Yonhap News.

Завод компании Samsung Electronics в калужском индустриальном парке «Ворсино» Агентство регионального развития Калужской области

источник Yonhap News в Samsung «Приостановлена отгрузка, и мы не можем отправить экспорт в Россию. Сейчас разрабатываем ответные меры».

Трудности у Samsung возникли в связи с отменой на две ближайшие недели рейсов в Москву южнокорейских авиакомпаний Korean Air и Asiana Airlines. В том числе летавших через Москву в Европу транзитных грузовых рейсов. В настоящее время эти авиаперевозчики не могут заправлять свои самолёты в московском аэропорту.

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Заводы Samsung на территории России в настоящее время продолжают полноценную работу. Но возможная задержка с поставками комплектующих может изменить эту ситуацию.

Отмечается, что эта приостановка поставок продукции Samsung в Россию вызвана логистическими проблемами и не связана с какими-либо санкциями.

Напомним, 3 марта министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи объявило, что южнокорейские компании продолжат поставлять в Россию автомобили, смартфоны и бытовую технику, предназначено для массового рынка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Южнокорейская компания Samsung Electronics решила приостановить поставки чипов, мобильных телефонов и бытовой электроники в Россию. По версии агентство Bloomberg, компания изменила своё прежнее решение (не прекращать поставки) из-за эскалации ситуации вокруг Украины.

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