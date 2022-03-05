Токио, 5 марта, 2022, 04:13 — ИА Регнум. Ракета, запущенная Северной Кореей, упала за пределами исключительной экономической зоны в Японском море. Об этом 5 марта сообщил телеканал NHK.

Egloos.com Запуск баллистической ракеты. КНДР

По данным минобороны Японии, сведений о каком-либо ущербе, причинённом в результате запуска, предположительно, баллистической ракеты, не поступало. В связи с запуском ракеты Северной Кореей, глава военного ведомства Японии Нобуо Киси отменил посещение церемонии вручения дипломов выпускникам Медицинского университета национальной обороны.

В настоящее время Нобуо Киси руководит сбором и анализом данных о запуске. При канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды в связи с запуском ракеты начал работу кризисный штаб.

Ранее ИА REGNUM сообщало о запуске Северной Кореей неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Предполагается, что был совершён запуск баллистической ракеты.