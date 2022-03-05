Хабаровск, 5 марта 2022, 04:14 — REGNUM На электронную почту мэрии Хабаровска 5 марта поступило сообщение о минировании всех школ города и здания администрации.
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По информации пресс-службе мэрии, все сотрудники самостоятельно покинули здание.
Учеников из 70 школ эвакуировали под присмотром учителей. Спецслужбы и кинологи проверяют здания.
Как сообщало ИА REGNUM, после вылета самолёта по маршруту «Владивосток — Москва» 5 марта, в 10:00 по местному времени, поступило анонимное сообщение о минировании лайнера.