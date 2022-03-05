Москва, 5 марта 2022, 03:57 — REGNUM Президент России принимал решение о начале спецоперации в ситуации, когда промедление на сутки было бы непоправимым, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».
Кургинян напомнил, что сам президент России Владимир Путин в 2000 году спрашивал тогдашнего президента США Билла Клинтона о возможности вступления России в НАТО, но ему отказали. Кургинян отметил, что это было специально отмечено Путиным, в надежде, что это вызовет в нашей стране резонанс, но как у нас часто бывает, это не вызывало никакой существенной реакции.
По его словам, Запад все время лихорадочно накапливал военный потенциал у моря для нанесения удара по России, и рядом с Донецком. И если бы наша страна хоть сутки промедлила с операцией, эти удары были бы абсолютно непоправимом сильными.
Отметим, что по непонятным причинам выступление политолога на «Первом канале» было вырезано из архива вещания на сайте канала.