Москва, , 03:57 — REGNUM Президент России принимал решение о начале спецоперации в ситуации, когда промедление на сутки было бы непоправимым, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».

Сергей Кургинян Дарья Антонова © ИА REGNUM

Кургинян напомнил, что сам президент России Владимир Путин в 2000 году спрашивал тогдашнего президента США Билла Клинтона о возможности вступления России в НАТО, но ему отказали. Кургинян отметил, что это было специально отмечено Путиным, в надежде, что это вызовет в нашей стране резонанс, но как у нас часто бывает, это не вызывало никакой существенной реакции.

«Он этим еще раз подчеркнул, что он всю жизнь был прозападным лидером, который хотел, чтобы суверенное российской государство вошло в Европу и НАТО. Почему это не произошло? Почему это не произошло в 2001 году во время всей этой 9/11, все эти башни обрушились? Кто первый оказал помощь? Россия! Почему не взяли? А потому не взяли, что все время рассматривают это государство хорошим только в одном виде — расчлененной и мертвой. Об этом все время идет разговор», — заявил политолог.

По его словам, Запад все время лихорадочно накапливал военный потенциал у моря для нанесения удара по России, и рядом с Донецком. И если бы наша страна хоть сутки промедлила с операцией, эти удары были бы абсолютно непоправимом сильными.

«Решение принималось в последний момент, было совершенно видно, что оно принято в режиме цейтнота, что давление с той стороны за неделю, за две я предупреждал, что Россию будут вынуждать они сделать какие-нибудь шаги для того, чтобы потом можно было говорить о «русском чудовищном медведе», — добавил он.

Отметим, что по непонятным причинам выступление политолога на «Первом канале» было вырезано из архива вещания на сайте канала.