Запад хочет Россию мертвой. Еще сутки — и всё. Кургинян о сути спецоперации
Москва, 5 марта, 2022, 03:57 — ИА Регнум. Президент России принимал решение о начале спецоперации в ситуации, когда промедление на сутки было бы непоправимым, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.
Кургинян напомнил, что сам президент России Владимир Путин в 2000 году спрашивал у на тот момент президента США Билла Клинтона о возможности вступления России в НАТО, но ему отказали. Кургинян отметил, что это было специально отмечено Путиным в надежде, что это вызовет в нашей стране резонанс, но, как у нас часто бывает, это не вызывало никакой существенной реакции.
По его словам, Запад все время лихорадочно накапливал военный потенциал у моря для нанесения удара по России, и рядом с Донецком. И если бы наша страна хоть сутки промедлила с операцией, эти удары были бы абсолютно непоправимо сильными.