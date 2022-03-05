Париж, , 03:46 — REGNUM Свои магазины на территории России временно закрывают французские модные дома Louis Vuitton, Hermes и Chanel в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом 4 марта сообщает Agence France-Presse.

Сандалии Louis Vuitton Скриншот страницы Instagram archpriesttver

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции, ответные меры и поддержка экономики России — все новости»

Представитель Louis Vuitton уточнил, что с 6 марта в России будут закрыты 124 магазина. Кроме того, французский модный дом заявил о пожертвовании миллиона евро в пользу детей и семей пострадавших во время конфликта на Украине.

Дом моды Hermes объявил о полном приостановлении коммерческой деятельности в России и закрытии всех магазинов бренда с 4 марта. Модный дом Chanel заявил о закрытии своих 17 магазинов в России в связи с «серьёзной неопределённостью и сложностями в работе». Кроме того, Chanel приостанавливает поставку своих товаров в Россию и интернет-торговлю.

Ранее ИА REGNUM сообщало о приостановке южнокорейской компанией Samsung Electronics поставок чипов, мобильных телефонов и бытовой электроники в Россию из-за ситуации вокруг Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: Samsung приостанавливает поставки смартфонов и чипов в Россию