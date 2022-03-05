Москва, 5 марта 2022, 03:46 — REGNUM Никаких зверств со стороны России по отношению к населению и армии Украины нет, наоборот, есть гуманитарная помощь, в то время как не Россия напала на Украину, это целиком Запад напал на Россию, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».
Политолог высоко оценил ход российской специальной операции на Украине, отметив, что при нашем абсолютном господстве в воздухе, никакой речи о регулярной военной деятельности украинской армии быть не может. При этом, Россия не спешит брать штурмом города, замыкая котлы, потому что всячески старается минимизировать число жертв и среди своих военных, и среди мирного украинского населения. И не только мирного.
Он также добавил, что никакой речи от том, что «огромный русский медведь» якобы напал на маленькую Украины и речи быть не может.
Примечательно, что кусок передачи с выступлением Сергея Кургиняна был вырезан из архива вещания «Первого канала» по непонятным пока причинам.