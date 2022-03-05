Москва, 5 марта, 2022, 03:46 — ИА Регнум. Никаких зверств со стороны России по отношению к населению и армии Украины нет, наоборот, есть гуманитарная помощь, в то время как не Россия напала на Украину, это целиком Запад напал на Россию, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».

Арсений Горбаруков ИА REGNUM Сергей Кургинян

Политолог высоко оценил ход российской специальной операции на Украине, отметив, что при нашем абсолютном господстве в воздухе, никакой речи о регулярной военной деятельности украинской армии быть не может. При этом, Россия не спешит брать штурмом города, замыкая котлы, потому что всячески старается минимизировать число жертв и среди своих военных, и среди мирного украинского населения. И не только мирного.

«Армия наша бесконечно изнутри трепетно относится к мирному населению Украины. И даже к обычным этим ВСУ они относятся тоже нормально. Потому что когда-то учились вместе в академиях, есть все эта перепутанность. Они берегут их, хотят, чтобы это все кончилось с минимальными их потерями, это тоже существует… Поэтому не только никаких зверств нет, есть уникальный гуманитарный потенциал армии, которая помогает украинскому населению. И это абсолютно твердо», — заявил Кургинян.

Он также добавил, что никакой речи от том, что «огромный русский медведь» якобы напал на маленькую Украины и речи быть не может.

«Дорогие все, кто этого говорит, запомните, это абсолютная брехня! На Россию напал огромные потенциал, больше ее демографически. Он называется Запад. Где в этой картинке воздушно-десантные войска ее величества королевы? Одни из лучших спецназов мире? Они уже на территории, они тут воюют. Где все эти ЧВК? Посылают все. О чем вообще идет разговор, я не понимаю?», — отметил Кургинян.