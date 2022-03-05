Красноярск, 5 марта, 2022, 03:44 — ИА Регнум. В субботу, 5 марта, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица, температура воздуха −2… −0 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Krd.ru Пробки

В 07:30 на Театральной площади было — 3 °C.

Ночью с 5 на 6 марта ожидается до −7… −5 °C, облачно, временами небольшой снег.

Скорость северо-западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 733 мм рт. ст.

В воскресенье, 6 марта, в Красноярске до −2… +4 °C, облачно, дождь. Ночью — до +1… +2 °C, без осадков.

В понедельник, 7 марта, в Красноярске ожидается до +4… +6 °C днём и до −1… +2 °C ночью. Облачно, без осадков.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 5 марта в центральных районах Красноярского края, в Хакасии местами ожидается сильный западный ветер на порывах до 15−18 м/с, метель.

5−9 марта в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.

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