Владивосток, , 03:41 — REGNUM После вылета самолёта по маршруту «Владивосток — Москва» 5 марта, в 10:00 по местному времени, поступило анонимное сообщение о минировании лайнера.

Boeing-777 Pedro Aragão

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«Боинг 777» находится в воздухе, на борту более 400 человек, в том числе 40 детей. Информация доведена до всех служб. Проверка самолёта будет произведена после приземления в Москве», — сообщил телеграм-канал «Дальневосточные ведомости».

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке по учреждениям образования и ТЦ 5 марта вновь прокатилась волна «минирований» — проводятся эвакуация и проверка зданий.