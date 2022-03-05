Екатеринбург, 5 марта, 2022, 03:33 — ИА Регнум. В рамках приватизационных торгов в Свердловской области планируется продать пакет акций, составляющий 100% уставного капитала АО «Камышловская семеноводческая станция» из одноимённого города. Тендер, итоги которого подведут 19 апреля 2022 года, стартует с ценой 7,183 млн рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные с сайта АО «Российский аукционный дом».

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Минимальная цена продажи компании — 3 591 500 рублей при шаге аукциона — 300 тыс. рублей и шаге понижения — 718,3 тыс. рублей. Фирма на сегодня является государственным активом.

В ЕГРЮЛ станция была зарегистрирована в 2005 году. Общая номинальная стоимость акций — 1 850 360 рублей. В её активе — недвижимость общей площадью 2 180,5 кв. м.

Напомним, ранее также на продажу выставили основной пакет акций уникального завода по производству редукторов — АО «Звезда-редуктор» из Санкт-Петербурга. Лот планируют реализовать за 2,4 млрд рублей.