Москва, 5 марта, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Москвичи передали порядка 500 тыс. предметов первой необходимости для беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом 5 марта сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Пресс-служба администрации Псковской области Сбор гуманитарной помощи

Благотворительная акция была запущена порядка двух недель назад. На данный момент гуманитарную помощь принимают в 12 пунктах — в ресурсном центре «Мосволонтер» и 11 окружных центрах Московского дома общественных организаций. Собранные вещи сортируют по категориям, после чего направляют в пункты временного размещения беженцев.

«Москва в очередной раз подтверждает статус неравнодушного города. Каждый день в центры приходят сотни горожан, готовых поддержать людей, оказавшихся в непростой ситуации. Принимать гуманитарную помощьпомогают добровольцы — жители столицы записываются в волонтеры даже целыми семьями. На сегодня в Москве собрано 500 тысяч предметов первой необходимости. Их отправляют в пункты размещения беженцев в Воронежской, Волгоградской и Ростовской областях», — сказала Сергунина.