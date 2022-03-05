Париж, , 03:17 — REGNUM Телефонные переговоры провёл президент Франции Эмманюэль Макрон с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и президентом Украины Владимиром Зеленским. Темой беседы стала ситуация на Украине, а также защита на территории этой страны военных объектов и атомных электростанций (АЭС). Об этом 4 марта сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Макрон затронул вопрос о боевых действиях на территории Запорожской АЭС, которые происходили в ночь на 4 марта, и сообщил всем собеседникам о результатах разговора с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

В заявлении пресс-службы Елисейского дворца указано, что все участники беседы приветствовали предложение Макрона «предпринять конкретные шаги по выполнению рекомендаций МАГАТЭ для обеспечения безопасности и сохранности основных ядерных объектов Украины».

Отдельной с канцлером ФРГ Шольцем президент Франции обсудил предстоящий саммит стран Евросоюза, который запланировано провести в Версале 10 и 11 марта. С Зеленским французский лидер обсудил проблемы гуманитарного характера и пообещал поддержку Франции на данном направлении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Франции Макрон провёл телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Зеленским.

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