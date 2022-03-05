Сеул, 5 марта, 2022, 03:17 — ИА Регнум. По меньшей мере один неопознанный снаряд был выпущен 5 марта Северной Кореей в сторону Японского моря, сообщает на своем сайте береговая охрана Японии.

(сс) geralt Ракета

По мнению военных, речь может идти о запуске баллистической ракеты. Береговая охрана призывала корабли, которые находятся в районе пролета снаряда, не приближаться к обломкам ракеты в случае их обнаружения.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля Северная Корея запустила баллистическую ракету в рамках испытаний, связанных с разработкой разведывательного спутника. Снаряд пролетел около 300 км и достиг максимальной высоты 620 км.