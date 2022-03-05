Южно-Сахалинск, , 03:13 — REGNUM На Сахалине вечером 4 марта состоялась акция в поддержку президента РФ Владимира Путина и спецоперации в Донбассе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Флаги ДНР и ЛНР Правительство Донецкой Народной Республики

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры – все новости»

Более ста человек собрались возле музейно-мемориального комплекса «Победа» в Южно-Сахалинске. Среди участников были активисты «Единой России» и Агентства по делам молодёжи.

Читайте также: На Камчатке состоялась акция в поддержку спецоперации России

Из автомобилей была выстроена буква «Z» — для этого использовали 70 машин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петропавловске-Камчатском вечером 3 марта состоялась стихийная акция в поддержку спецоперации России по просьбе ДНР и ЛНР, на которую собрались сотни человек.