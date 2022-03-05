Владивосток, , 03:07 — REGNUM Во Владивостоке по учреждениям образования и ТЦ 5 марта вновь прокатилась волна «минирований» — проводятся эвакуация и проверка зданий.

Спасатели выезжают на вызовы о минировании Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Эвакуируют учеников нескольких образовательных учреждений. В частности, школьников выводят из здания гимназии №1. Это связано с поступившими сообщениями о «минировании». Также анонимное сообщение о минировании получил политехнический колледж на Бородинской, торговый центр на Седанке, школы на Пирогова и Невской. Проводится проверка», — сообщил телеграм-канал «Дальневосточные ведомости».

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке 4 марта проверяли поступившую информацию о минировании жилого дома.