Вашингтон, , 03:04 — REGNUM Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что отношение населения к вступлению страны в НАТО изменилось и правительство готово начать обсуждение этого вопроса. Об этом он сказал 4 марта в интервью телеканалу Fox News.

Саули Ниинистё Kremlin.ru

Саули Ниинистё «Ситуация у нас поменялась как в Финляндии, так и в Швеции. Впервые большинство людей, судя по опросам, поддерживают это, так что мы открыты к обсуждению вопроса (о вступлении в НАТО) с парламентом».

Ранее президент Финляндии на встрече в Белом доме с президентом США Джо Байденом заявил о готовности Хельсинки активизировать военное сотрудничество с Вашингтоном.

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Как сообщало ИА REGNUM, Финляндия направит Украине военную помощь в виде лёгкого вооружения и боеприпасов.

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