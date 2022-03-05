Финляндия готова наращивать военное сотрудничество с США и вступать в НАТО
Вашингтон, 5 марта, 2022, 03:04 — ИА Регнум. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что отношение населения к вступлению страны в НАТО изменилось и правительство готово начать обсуждение этого вопроса. Об этом он сказал 4 марта в интервью телеканалу Fox News.
Kremlin.ru
Саули Ниинистё
«Ситуация у нас поменялась как в Финляндии, так и в Швеции. Впервые большинство людей, судя по опросам, поддерживают это, так что мы открыты к обсуждению вопроса (о вступлении в НАТО) с парламентом».
Ранее президент Финляндии на встрече в Белом доме с президентом США Джо Байденом заявил о готовности Хельсинки активизировать военное сотрудничество с Вашингтоном.
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Как сообщало ИА REGNUM, Финляндия направит Украине военную помощь в виде лёгкого вооружения и боеприпасов.
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