Мехико, , 03:02 — REGNUM По меньшей мере трое человек пострадали в результате схода с рельсов грузового поезда в районе Гомес-Паласио (штат Коауила) на севере Мексики, сообщило 4 марта на своей странице в Twitter управление по делам гражданской обороны и пожарной охраны города Торреон.

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

После аварии из пробитых цистерн стало вытекать дизельное топливо и начался пожар. На место инцидента прибыли пожарные, которым удалось потушить огонь. Пострадавших госпитализировали. Причины происшествия выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля в Татарии сошел с рельсов грузовой поезд, груженный щебнем. В ходе случившегося никто не пострадал.

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