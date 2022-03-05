Мехико, 5 марта, 2022, 03:02 — ИА Регнум. По меньшей мере трое человек пострадали в результате схода с рельсов грузового поезда в районе Гомес-Паласио (штат Коауила) на севере Мексики, сообщило 4 марта на своей странице в Twitter управление по делам гражданской обороны и пожарной охраны города Торреон.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

После аварии из пробитых цистерн стало вытекать дизельное топливо и начался пожар. На место инцидента прибыли пожарные, которым удалось потушить огонь. Пострадавших госпитализировали. Причины происшествия выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля в Татарии сошел с рельсов грузовой поезд, груженный щебнем. В ходе случившегося никто не пострадал.