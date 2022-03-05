Вашингтон, , 02:54 — REGNUM Члены Сената США получили приглашения принять участие в видеоконференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает телеканал NBC News со ссылкой на осведомленные источники.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По их данным, телемост собирается организовать посольство Украины в США утром 5 марта. При этом общение с украинским президентом будет проходить через программу Zoom. Другие подробности мероприятия пока неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта президент Украины Владимир Зеленский провел ряд переговоров с лидерами западных стран по ситуации на Запорожской АЭС. Он утверждал, что ситуация на станции угрожает странам Европы. Позднее руководство АЭС опровергло сведения об опасности ситуации на электростанции.